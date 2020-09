Sábado de sol em Apucarana e região - TNOnline

Continua após publicidade

Sábado (8) de sol, sem chuvas, no Paraná. Dia amanhece com presença de alguns nevoeiros e/ou nuvens baixas entre os Campos Gerais, RMC e litoral, mas ainda durante a manhã perdem força e o sol predomina. No interior do Estado teremos mais um dia com poucas nuvens, temperaturas bastante elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. Ventos predominam de norte/nordeste (intensidade moderada no oeste e no noroeste paranaense), informou o Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 13ºC a máxima deve chegar aos 26ºC durante a tarde.

Domingo (9)

No domingo as temperaturas superam os 30ºC em alguns municípios do oeste e do noroeste do Estado e a umidade do ar fica abaixo dos 30% (no período da tarde). Nas demais regiões do Paraná a situação do tempo é a mesma, ou seja, também fica quente. Nos Campos Gerais, RMC e praias dia amanhece com presença de algumas nuvens baixas/nevoeiros. A massa de ar estável segue predominante neste dia.