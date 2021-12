Da Redação

Sábado de Natal será de calor em Apucarana e região

Ao amanhecer neste sábado de Natal, Apucarana registrou 16ºC, a temperatura deve chegar aos 31ºC durante a tarde, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Simepar.

continua após publicidade .

No sábado, o tempo se mantém mais estável no Paraná. Contudo, na faixa litorânea, segue a tendência para variação de nebulosidade e garoas ocasionais, de acordo com o Simepar.

No período da tarde, a combinação de calor e disponibilidade de umidade favorece também o desenvolvimento de algumas chuvas, bastante localizadas e de curta duração, entre o leste e o centro-sul do Estado.