Sábado começa frio, mas temperaturas sobem em Apucarana

Não há previsão de chuva na cidade, e a mínima será de 13°C ao amanhecer

O sábado será de tempo firme em Apucarana, sem previsão de chuva. De acordo com a previsão, a temperatura varia entre 13°C e 23°C, garantindo uma manhã com sensação de frio e uma tarde mais agradável.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 61% e 96%. Não há previsão de precipitação, com 0% de probabilidade de chuva. Os ventos sopram do leste a 4 km/h, com rajadas de até 11 km/h.

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Paraná

No restante do Paraná, a nebulosidade segue concentrada sobre a faixa leste do estado, mas sem previsão de chuva ao longo do sábado.

O destaque continua sendo o frio nas primeiras horas do dia. Nas regiões sul, as temperaturas mínimas ficam próximas dos 5°C. Já entre o norte e o oeste paranaense, o tempo esquenta durante a tarde, com máximas superiores aos 20°C, favorecendo uma grande amplitude térmica.

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Nos Campos Gerais, na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, a variação das temperaturas será menor, mantendo a sensação de frio durante boa parte do dia.