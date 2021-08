Da Redação

Sábado (7) de tempo estável em Apucarana e região

Apucarana amanheceu com tempo estável neste sábado (7). De acordo com o Sistema Metereológico do Paraná (Simepar), as temperaturas variam de 13ºC e 26ºC, sem probabilidade de chuva.

continua após publicidade .

Paraná

Conforme o Simepar, neste sábado (7), a tendência ainda será de maior concentração de nebulosidade entre as regiões do centro-sul, Campos Gerais, leste, litoral e em parte do centro do Estado, inclusive com previsão de chuvas isoladas.

continua após publicidade .

Condição favorável também para a ocorrência de nevoeiros entre o período noturno e o amanhecer. Nas demais regiões do Paraná, o tempo segue estável, com alguma variação de nebulosidade. As temperaturas também continuam elevadas em todo o Estado.