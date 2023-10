'Sabadão da Família' tem edição especial do Outubro Rosa

O sempre animado “Sabadão da Família”, tradicional evento de promoção da gastronomia, do artesanato e da cultura local que acontece semanalmente no Espaço das Feiras, em Apucarana, terá uma edição especial voltada à saúde da mulher neste final de semana.

Com início às 15 horas, a mobilização faz parte da agenda municipal do “Outubro Rosa”, um movimento internacional de conscientização sobre a importância da realização de exames periódicos de prevenção aos cânceres de mama e colo de útero. “Mais uma atividade, dentre as dezenas que estamos realizando ao longo deste mês, que visa chamar a atenção das mulheres para a importância do cuidado integral e permanente da saúde, levando e também encaminhando a população para os serviços públicos de saúde. Nesta edição especial do Sabadão da Família, teremos diversas atividades neste sentido”, detalha o prefeito Júnior da Femac.

Em recente estimativa, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) projeta 73.610 novos casos de câncer de mama para cada ano do triênio 2023-2025, sendo o segundo mais comum entre as mulheres, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. A secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, pontua que este ano o tema da campanha local é “Uma jornada de Esperança”. “Convidamos todas as mulheres para estarem conosco neste sábado, no Espaço das Feiras. Além da feira “Sabadão da Família”, que conta com barracas de alimentação, artesanato, feira de antiguidades, exposição de motos e apresentações musicais, teremos ações importantes em prol da saúde feminina”, reforça a secretária.

A programação completa do “Outubro Rosa” em Apucarana está disponível no site e rede sociais da prefeitura. “O Outubro Rosa é um período onde o poder público e outras entidades intensificam a importância da prevenção e diagnóstico precoce. A AMS, em especial, compartilha na sociedade informações sobre como ter acesso aos exames e tratamento através do serviço público de saúde”, esclarece Emídio Bachiega, secretário Municipal da Saúde.

Uma realização da Prefeitura de Apucarana, a agenda local do Movimento Outubro Rosa tem envolvimento das Autarquias de Saúde (AMS) e Educação (AME), Casa da Gestante e Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf).

