“Sabadão da Família” acontece neste sábado no Espaço das Feiras

Da Redação

O Espaço das Feiras vai sediar o “Sabadão da Família”

O Espaço das Feiras vai sediar neste sábado (11), das 16 horas às 22 horas, o “Sabadão da Família” com uma grande diversidade de atrações. No evento, dentro das comemorações do Mês da Mulher, haverá exposição de carros antigos, feira de antiguidades, feira de artesanato e gastronomia.

O “Sabadão da Família” vai marcar o lançamento Feira de Antiguidades denominada “Mercado das Pulgas”. A prefeitura inicia essa nova modalidade de comércio na cidade a partir de uma lei de autoria do vereador Luciano Facchiano e sancionada pelo prefeito Junior da Femac.

A Feira de Antiguidades está sendo criada com a finalidade de expor, promover a troca e comercializar objetos antigos, artigos colecionáveis, móveis, peças raras, pratarias, artigos decorativos e antiguidades em geral.

A exposição de cerca de 100 carros antigos no “Sabadão da Família” vai ficar por conta do JR VW Clube Apucarana. Complementando as atrações, a Rede de Economia Solidária, da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, realiza as feiras de artesanato e gastronomia do evento.

“Preparamos um dia especial, com várias opções de lazer para a família apucaranense. Venham participar”, convida o prefeito Junior da Femac.

