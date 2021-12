Da Redação

Rugby de Apucarana enfrenta os melhores do Estado nos JAP's

Apucarana sediará neste domingo (5), a partir das 9 horas, no Complexo Esportivo Lagoão, a modalidade de rugby na fase estadual dos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A competição masculina terá a presença de cinco equipes: Apucarana, Guarapuava (1º no ranking dos jogos), Cascavel (3º), Foz do Iguaçu (4º) e Maringá (5º). Os times jogam entre si em turno único e aquele que somar o maior número de pontos sobe no lugar mais alto do pódio.

A equipe apucaranense fará a sua estreia na competição, às 10h40, contra Maringá. Depois, às11h30, enfrenta Foz do Iguaçu. Às 13h55, o adversário será Cascavel e às 15h35, joga contra Guarapuava.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, torce para que o time da cidade faça uma boa campanha. “A equipe de Apucarana enfrentará os melhores times de rugby do Estado, será uma competição muito difícil, mas acredito que não faltará garra e vontade dos nossos jogadores. O rugby é mais uma modalidade que conta com apoio e a torcida do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Para competir em casa a equipe local conta com os atletas Alef, Tauan, Robison, Dionatan, Evandro, Renan, Matheus, Maicon, Lucas, Gustavo, João Rodolfo e Igor.

A equipe masculina de rugby de Apucarana participa dos JAP´s desde 2013 quando a disputa ocorreu em Cascavel (Oeste do Estado). Naquela ocasião, os apucaranenses ficaram em sexto lugar.

As outras colocações foram: 6º lugar em 2014, em Toledo; 6º em 2015 em Francisco Beltrão; 8º em 2017, em Apucarana; 6º em 2018, em Londrina; e 10º lugar em 2019, em Toledo.

Pelo naipe masculino da modalidade, Maringá conquistou o título em 2012, 2013 e 2014. O time de Cascavel foi campeão em 2015. A equipe de Londrina obteve a primeira colocação em 2017 e 2018 e Toledo ficou em primeiro lugar em 2019.