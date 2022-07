Rubens Bueno percorre região para fazer prestação de contas do mandato

Da Redação

O deputado federal de quinto mandato e presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, está percorrendo o Paraná com audiências públicas de prestação de contas do mandato. Ele já percorreu 186 cidades do Estado. Nesta quinta-feira (07), ele esteve em Rolândia, Pitangueiras, Sabáudia, fechando a agenda em Apucarana. Nesta sexta-feira (08), após uma visita à Tribuna, o deputado seguiu para o Vale do Ivaí, para audiências marcadas para Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Faxinal, fechando o dia em Telêmaco Borba.



“É um momento de transparência de nossas ações. Apresentamos todas as nossas ações, mas também já trazemos informações para as comunidades, ampliamos os debates e assim estamos sempre próximos das demandas de nossas regiões”, explica.

Ele cita como exemplo o projeto de lei de sua autoria, sobre a redistribuição do ISS (imposto municipal) as atividades bancárias. A proposta surgiu em uma dessas audiências públicas em 2011, em Barbosa Ferraz. O imposto gerado das atividades bancárias, embora municipal, acabava sendo recolhido na sede dos bancos, no caso, boa parte deles para Barueri, em São Paulo, onde ficam as matrizes. A partir do projeto de lei apresentado, o ISS passa a ser recolhido na cidade onde ocorrem as operações bancárias tributadas. A lei entrou em vigor apenas em 2019. E por ela, por exemplo, Apucarana recebeu, no ano passado, R$ 3.119.066 em redistribuição do ISS dos serviços bancários. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

