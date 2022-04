Ruas serão interditadas para recape em bairros de Apucarana

Da Redação

A primeira etapa de recape de ruas nos jardins Menegazzo e Europa, na região oeste de Apucarana, iniciará na segunda-feira. A benfeitoria abrangerá três ruas, que precisarão ser interditadas para a execução do serviço. Para diminuir os transtornos aos moradores, a Secretaria Municipal de Obras elaborou um cronograma com a previsão das interdições ao longo da próxima semana.

continua após publicidade .

De acordo com a engenheira Caroline Moreira, superintendente da pasta, o recape será feito em área de cerca de 16 mil metros quadrados, beneficiando as ruas Antônio Lolo Menegazzo, Angelina Menegazzo e Kishitaro Kayukawa. “Para isso, vamos precisar interditar a Lolo Menegazzo na segunda e terça-feira, a Angelina Menegazzo na quarta e quinta-feira e a Kishitaro Kayukawa na sexta e na segunda-feira subsequente”, explica a engenheira.

A secretária de Obras, Ângela Stoian, reitera que a relação das ruas que ficarão interditadas está sendo comunicada antecipadamente, para que os moradores possam planejar os trajetos alternativos. “Vamos iniciar o serviço numa rua e conclui-lo, somente depois seguindo para a próxima. Pedimos a compreensão dos moradores e solicitamos para que fiquem atentos ao cronograma de interdição”, reforça a secretária.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac afirma que nesta etapa o recape será executado com recursos do Programa Paraná Cidade, do governo do Estado, no valor de R$ 630 mil. “Essa é uma região de interligação de bairros, que tem um tráfego intenso de veículos. Trata-se de um novo vetor de crescimento da cidade e que precisa com urgência de melhorias no pavimento asfáltico”, diz o prefeito.

Posteriormente, o Município aplicará outros cerca de R$ 350 mil nestes dois bairros e também no Solar da Toscana, mas desta vez com recursos próprios. “Essa segunda etapa ainda está sendo licitada e atenderá trechos das vias transversais, que são um pouco menos movimentadas”, informa Junior da Femac.

CRONOGRAMA DE INTERDIÇÃO DE RUAS

continua após publicidade .

Antônio Lolo Menegazzo



segunda (02/05) e terça (03/05)

Angelina Menegazzo

continua após publicidade .

quarta (04/05) e quinta (05/05)

Kishitaro Kayukawa

sexta (06/05) e segunda (09/05)