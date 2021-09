Ruas do Recanto do Lago em Apucarana recebem capa asfáltica

Da Redação

A partir desta semana, moradores das ruas Canário e Demito Stábile, no Núcleo Habitacional Michel Soni (Recanto do Lago) dão adeus ao barro e à poeira na porta de casa. Com recursos do caixa municipal, a prefeitura está concluindo a pavimentação asfáltica das duas vias, em um total de 2.055 metros quadrados, encerrando décadas das de espera pela melhoria.

Além do asfalto novo, a obra inclui drenagem das águas da chuva com implantação de tubulação e construção de meio-fio. Ao todo, estão sendo atendidos 10 trechos de vias, em diversos bairros de Apucarana, totalizando 24.135 metros quadrados de pavimentação. “Em 2013, recebemos a cidade com 97 quilômetros de ruas sem asfalto e grande parte da malha viária existente ainda apresentava precária conservação. Após anos de muito trabalho, economia e busca de recursos junto a outras esferas governamentais, estamos muito próximos de zerar trechos sem asfalto no perímetro urbano de Apucarana. Com um segundo lote, que está sendo projetado na Secretaria de Obras e vamos licitar em breve, não restará nenhum trecho sem pavimento na área urbana”, diz o prefeito, que é engenheiro civil.

Segundo a secretária Municipal de Obras, engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, do pacote de obras em andamento foi autorizado pelo prefeito em meados do mês de julho. Dos dez trechos licitados, já foram concluídas as pavimentações da travessa Janos Dessewffy, no Jardim Esperança, em uma área de 1.917 m², e 6.722 m² da rua Herculano Amorim Galvão, no Jardim Morada do Sol.

“Está em execução a urbanização das ruas Idalina Pereira, no Bom Retiro, em um total de 2.522 m², Antônio Baena, no Villagio di Roma, compreendendo 2.893 m², e na José Ramon Sanches, um pequeno trecho de 334 m², no Jardim Flamingos. Agora a empreiteira licitada está concluindo as ruas Canário e Demito Stábile, no Núcleo Michel Soni”, detalha a secretária.

Integram o pacote de obras, na ordem de R2,5 milhões e devem ter obras sendo iniciadas no próximos dias, trechos da Rua Saracura (Núcleo Michel Soni “Recanto do Lago”, 1.366m²), Rua Ibireté (Parque Industrial, na saída para Maringá, 1.094m²), Rua Lauro Carlos de Assis (Vila Regina, 3.058m²) e ruas de acesso às casas da rede ferroviária (Jardim Ponta Grossa, 2.175m²).