Rua Ponta Grossa terá câmeras 24 horas para tentar coibir furtos

Uma parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e a empresa Premier Segurança Virtual vai levar o sistema de monitoramento eletrônico 24 horas para a Rua Ponta Grossa. O objetivo do projeto é tornar a Rua Ponta Grossa mais segura e reduzir casos de furtos e roubos nos estabelecimentos comerciais.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Idoso de 71 anos fica ferido após capotar carro em Apucarana

A previsão é que sejam instaladas cerca de 16 câmeras de última geração, com resolução FullHD e funções de inteligência artificial, com leitura de placas de veículos. O cerco digital vai começar na esquina da Rua Ponta Grossa com Miguel Simeão até o cruzamento com a Rua Galdino Gluck Júnior. O sistema, que opera de forma integrada aos órgãos de segurança pública, deve começar a funcionar no início de novembro.

continua após publicidade

A presidente do Sivana, Aída Assunção, comenta que a iniciativa nasce do Programa Apucarana Mais Segura. “Nós já conhecemos como funciona o Programa Apucarana Mais Segura e, diante das inúmeras reclamações dos lojistas com casos de furtos, roubos e arrombamentos, através do Sivana, iniciamos um diálogo com a empresa Premier e decidimos ampliar esse sistema para a Rua Ponta Grossa”, pontua.

Ainda de acordo com Aída, o sistema de monitoramento é uma parceria público-privada, uma vez que o município disponibiliza o uso do espaço público, mas é pago pelos lojistas e também por moradores que desejarem aderir ao projeto. “É importante deixar claro que essa iniciativa não faz parte do projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa, mas, com certeza esse serviço só tem a agregar ao novo conceito, que há meses é trabalhado para a rua”, observa.

“A Premier Segurança virtual vai disponibilizar as câmeras, fará a instalação dos equipamentos em pontos estratégicos e os lojistas pagarão uma mensalidade, que sai menos de R$ 2 ao dia. Trabalhamos muito para que todos pudessem aderir e, assim, ter acesso ao aplicativo da empresa, que permite acompanhar as imagens da rua em tempo real. É muito importante a adesão de todos, para que o sistema possa abranger todas essas quadras”, comenta Aída.

Para o consultor em segurança, Carlos Wilson Frez, da Premier Segurança Virtual, o diferencial está justamente na integração do sistema já utilizado no município, que soma mais de 200 câmeras. “Quem aderir ao projeto terá acesso ao aplicativo da empresa, que dá acesso à plataforma, com alerta de pânico, chat, além da visualização em tempo real das câmeras, que pode ser feito através de um smartphone”, explica.

Siga o TNOnline no Google News