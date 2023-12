Rua gastronômica tem capacidade para atender 1,5 mil pessoas

A pesquisa foi realizada por técnicos do Idepplan

Levantamento recém-concluído pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) aponta que a Rua Oswaldo Cruz, no seu trecho gastronômico, tem capacidade para atender simultaneamente cerca de 1.500 pessoas. A via faz parte do roteiro turístico de Apucarana e vem recebendo novos empreendimentos comerciais.

De acordo com a pesquisa realizada por técnicos do Idepplan, a cada mês os bares, restaurantes, lanchonetes, fast-foods, pizzarias e cafés recebem uma média de 45 mil pessoas da cidade e região. “Os números são significativos e consolidam a nossa rua gastronômica como uma das principais no Paraná”, avalia o prefeito Junior da Femac.

Ele acrescenta que as opções de lanches, pratos típicos, petiscos ou porções são muitas e atraem todas as faixas etárias. “Temos também as casas que mantêm apresentações musicais e isso também contribui para ampliar a clientela”, diz Junior.

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana, Dr. Ivan Silva, revela que este trecho gastronômico da Rua Oswaldo Cruz já agrega sessenta estabelecimentos, sendo que deste total, quinze estão concentrados no Yellowstone Park. “Realizamos esta pesquisa nos estabelecimentos comerciais para conhecer melhor os números deste segmento na Rua Oswaldo Cruz, suas demandas e ainda avaliar ajustes a serem feitos”, informa o diretor presidente do Idepplan.

MAIS ILUMINADA – Ivan Silva anuncia que ainda neste mês de janeiro começa a instalação de mais postes republicanos em mais uma parte da Rua Oswaldo Cruz. O serviço prevê 50 novos pontos de iluminação entre as ruas Paulo Frontin e Bela Vista, até chegar na rotatória do Super Muffato, no Bairro Igrejinha, num trecho de 420 metros lineares.

“O investimento complementa um projeto de reforço da iluminação desta rua que, nos últimos anos, desenvolveu vocação como importante centro gastronômico e turístico de Apucarana”, observa o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, os novos postes e acessórios são do mesmo padrão dos que já haviam sido instalados, contando com luminárias de vapor metálico na potência 250 watts. “Os novos postes republicanos vão oferecer maior conforto e segurança, principalmente aos pedestres”, acentua o prefeito.

O superintendente de Iluminação Pública do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Lafayette dos Santos Luz, observa que a empresa licitada irá fornecer e instalar postes metálicos, tipo republicano (colonial), globo de polipropileno, reatores e lâmpadas. “Também estará responsável pelas tubulações, cabos, aterramentos, caixas de passagem, proteções e entrega de um sistema dentro dos padrões exigidos pela concessionária de energia, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias”, detalha Luz.

Ele reforça que ao longo do tempo o trecho beneficiado transformou-se em importante eixo comercial e turístico do município, necessitando de melhores condições de segurança e conforto proporcionados por uma melhor iluminação. “Conforme acordo contratual, acreditamos que todo o sistema esteja ativado até o início de fevereiro”, informa o engenheiro eletricista Lafayette Luz.

