Rua do Villagio Di Roma recebe capa asfáltica nesta quarta

Da Redação

A rua Antônio Sevilha Baena, no Loteamento Residencial Villagio Di Roma, em Apucarana, recebeu uma capa asfáltica nesta quarta-feira (29). A urbanização, que engloba implantação de galerias para drenagem das águas da chuva e construção de meio-fio, também atenderá na sequência a rua José Ramon Sanches, no Jardim Flamingos, e representa investimento, na ordem de R$287.039,61, com recursos do caixa municipal.

O prefeito Júnior da Femac assinala que com estas obras Apucarana está bem próxima de atingir 100% da área urbana asfaltada. “Vamos cumprindo com um compromisso de governo, levando asfalto a todos os pequenos trechos de ruas que foram esquecidos por outras administrações. Um justo retorno aos moradores, que contribuem com a cidade através do pagamento do IPTU”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Os projetos de pavimentação das ruas do Villagio Di Roma foram feitos pela equipe da Secretaria de Obras, que tem à frente as engenheiras civis Ângela Stoian Penharbel (secretária municipal) e Caroline Moreira de Souza (superintendente). “Na rua Antônio Sevilha Baena foi pavimentada área de 2.893 metros quadrados, ou 330 metros lineares, ao custo de R$265.983,00. Já na rua José Ramon Sanches, que é um pequeno trecho ainda sem asfalto remanescente de outras melhorias realizadas no bairro, será pavimentado 330 metros quadrados, em um investimento de R$29,5 mil”, relata Ângela Stoian Penharbel, secretária Municipal de Obras. A execução das duas frentes é de responsabilidade da Construtora Felicita, vencedora da licitação.