Rua do 'Morada do Sol' começa a receber obra asfáltica

Nesta semana, empreiteira contratada pela Secretaria Municipal de Obras de Apucarana iniciou a limpeza do terreno e abertura do leito da Rua Herculano Amorim Galvão, no Jardim Morada do Sol. No total, serão pavimentados 6.722 metros quadrados e feita a integração da rua, que em um trecho é interrompida por um terreno particular. “Mais do que um direito do cidadão, que paga imposto e merece ter infraestrutura em seu bairro, o asfalto é qualidade de vida, é promoção da saúde. É dignidade”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Ele assinala que a benfeitoria será completa. “Será uma obra de engenharia completa, como deve ser, com implantação de drenagem das águas da chuva através de galerias pluviais, bocas de lobo e meio-fio”, detalha Júnior da Femac, destacando que a pavimentação da via do Jardim Morada do Sol integra um pacote de investimento na ordem de R$2,5 milhões, em recursos próprios, que vai pavimentar 10 trechos da cidade em um total de 24.135 metros quadrados de asfalto novo.

A secretária Municipal de Obras, Ângela Stoian Penharbel, relata que na via do Jardim Morada do Sol haverá ainda obra de interligação. “Além de não ter pavimento algum, em um trecho a via é interrompida por um terreno particular para continuar mais adiante. Com essa obra, através de desapropriação da área devido o interesse público, a prefeitura promove a integração e urbanização da rua, facilitando a mobilidade na região”, pontua a secretária.

A ordem de serviço em andamento tem um lote executado pela Construtora Vitorino e outros nove pela Construtora Felicitá, vencedoras da licitação. Além da Rua Herculano Amorim Galvão (Jardim Morada do Sol, 6.722 m²), serão asfaltadas também as ruas Idalina Pereira (Bom Retiro, 2.522 m²), Antônio Baena (Villagio di Roma, 2.893 m²), José Ramon Sanches (Flamingos, 334 m²), ruas Canário e Demito Stábile (Michel Soni “Recanto do Lago”, 2.055 m²), Rua Saracura (Michel Soni “Recanto do Lago”, 1.366 m²), Rua Ibireté (Parque Industrial, na saída para Maringá, 1.094 m²), Travessa Janos Dessewffy (Jardim Esperança, 1.917 m²), Rua Lauro Carlos de Assis (Vila Regina, 3.058 m²) e ruas de acesso às casas da rede ferroviária (Jardim Ponta Grossa, 2.175 m²). “Paralelo à obra do Jardim Morada do Sol, outras duas estão tendo início imediato, sendo a do Jardim Esperança e a do Bom Retiro”, complementa Caroline Moreira de Souza, superintendente da Secretaria Municipal de Obras.