Rua do Jardim Morada do Sol recebe recape asfáltico

A Prefeitura de Apucarana iniciou nesta sexta-feira (5) a obra de recape asfáltico em mais uma rua na região compreendida dos colégios São José e Polivalente (Premem). A melhoria do pavimento está sendo realizado em quatro quadras da Rua Pio X, entre as ruas Adão Kanievski e Ouro Branco.

Localizada na região do Jardim Morada do Sol, a Rua Pio X integra a lista de 11 ruas beneficiadas dentro no pacote de recape com investimento de mais 2,5 milhões.

A Rua Pedro Álvares Cabral foi a primeira a receber o recape asfáltico neste pacote. O serviço executado entre a quinta-feira (4) e a manhã desta sexta-feira recuperou a pavimento de sete quadras desta via.

O prefeito Junior da Femac apela para os moradores da região circularem com cuidado porque são várias máquinas trabalhando no local. Ele lembra que há necessidade de evitar a passagem de veículos por algumas horas após a aplicação da camada asfáltica.

A técnica de recape envolve a limpeza, tapa-buraco, pintura de ligação e aplicação de três centímetros compactados de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Os serviços estão sendo executados pela empresa Tapalam.

