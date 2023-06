Rua da Vila Nova registra outro acidente pelo segundo dia seguido

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta foi registrado no início da noite desta quinta-feira (15), na Rua José Maria Pinto, esquina com a Capistrano de Abreu, na Vila Nova, em Apucarana, no norte do Paraná. Esse foi o segundo acidente registrado na rua desde a tarde de quarta-feira (14).

continua após publicidade

O motociclista, de 50 anos, ficou ferido e foi atendido pelo Siate do Corpo de Bombeiros. De acordo com os socorristas, ele sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor do Corsa não teve ferimentos e recusou atendimento médico.

continua após publicidade

Rua teve mais um acidente

No final da tarde de quarta-feira (14), a Rua José Maria Pinto, na Vila Nova, também registrou um acidente, esse envolvendo um carro e um trem. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão. Para ver ler a matéria e ver o flagrante, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News