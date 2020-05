Rua da “Caixa São Pedro” recebe revestimento asfáltico

A Prefeitura de Apucarana, através de uma empreiteira licitada, executou nesta semana aplicação de camada asfáltica sobre paralelepípedo junto a 3.306,00 metros quadrados da rua Vereador Antônio do Carmo Ribeiro, no Distrito Caixa de São Pedro. Uma via importante da comunidade, que passa pela paróquia local e dá acesso ao cemitério municipal, o recape asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) foi autorizado pelo prefeito Júnior da Femac em março deste ano, antes do início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“É uma obra importante, muito aguardada pela comunidade, que está sendo financiada com recursos na ordem de R$120 mil conquistados a fundo perdido pelo vereador Franciley “Poim” Godoi, junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu), através do secretário João Ortega, e aval do governador Ratinho Júnior”, revela o prefeito Júnior da Femac.

Segundo o prefeito, o revestimento asfáltico era um compromisso da gestão Beto Preto e vai melhorar não só a condição de tráfego da via, mas a qualidade de vida das pessoas. “Asfalto é uma obra que impacta diretamente em diversos índices e um deles é a saúde. Agradeço ao vereador Poim, que é um lutador pelo Pirapó e pela Caixa de São Pedro, por intermediar os recursos junto ao Governo Ratinho Júnior, possibilitando a prefeitura agilizar essa execução”, disse Júnior da Femac, lembrando que os recursos viabilizados também contemplaram o recape de 11.900,00 m² de ruas do Núcleo Habitacional Giácomo Moreal, no Distrito de Pirapó, em um investimento total de R$598.955,04 nos dois distritos.

Em vistoria ao local, o secretário Municipal de Obras Herivelto Moreno revelou que o serviço é executado pela empreiteira Romo Pavimentadora Ltda, de Apucarana, vencedora da licitação. “Este trabalho de revestimento asfáltico em ruas de paralelepípedo é uma praxe da gestão Beto Preto/Júnior da Femac. Já promovemos em vários trechos em bairros e também no centro da cidade e, atendendo a compromissos firmados com a população, a gestão vem realizando gradativamente onde mais é necessário, como é o caso dos distritos de Caixa de São Pedro e Pirapó, que também já recebeu este mesmo serviço”, informou Moreno.