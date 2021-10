Da Redação

Rua Clotário Portugal começa a receber obras de recape

A Prefeitura de Apucarana iniciou nesta quarta-feira (20) o recapeamento asfáltico de um trecho de cerca de 500 metros lineares da Rua Desembargador Clotário Portugal, entre os cruzamentos da Avenida Minas Gerais e Coronel Luiz José dos Santos. O serviço, que é realizado através de uma empreiteira licitada, contempla ainda a conclusão da obra de drenagem realizada na região Unidade de Pronto Atendimento (UPA) visando a normalização do tráfego na via.

“A “Clotário Portugal” é uma via de tráfego intenso, que requer manutenção constante. Também estamos finalizando a nova drenagem no cruzamento com a rua São Paulo, junto ao Sesc Apucarana, o que demanda a recomposição do asfalto no local onde foi realizada a escavação”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

A secretária Municipal de Obras, engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, explica que o recapeamento realizado no trecho é em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). “O CBUQ é um material durável e de grande resistência. A técnica consiste na aplicação de camada de três centímetros de espessura, o que garante um rejuvenescimento total do pavimento e melhor trafegabilidade”, esclarece a secretária.

No tocante à nova drenagem, o prefeito Junior da Femac frisa que o asfalto precisou ser aberto para implantação da nova rede coletora de águas pluviais. “Visando acabar em definitivo com os constantes alagamentos registrados nesta região com chuvas mais intensas, uma empresa especializada contratada pela prefeitura promoveu a instalação de uma rede de galerias de diâmetro maior e caixas de passagem. Os trabalhos foram concluídos e, agora, promovemos a recomposição asfáltica”, diz o prefeito, frisando que a obra foi executada em trecho de 600 metros lineares, entre o ponto crítico (esquina das ruas Clotário Portual e São Paulo), passando pelas ruas Sante Formigoni, Dr. Miyoje Kogure, Andorinhas, Brasília, Suzana Pacheco, onde encontra o dissipador no Córrego Pirapó, no final da Vila Social.

Além do trecho de meio quilômetro da Rua Clotário Portugal, o prefeito Júnior da Femac informa que a empreiteira também vai executar recapeamento de cerca de 200 metros lineares da Rua Coronel Luiz José dos Santos, entre o cruzamento com as ruas Clotário Portugal e Rodrigues Alves. Ele relata que tanto a obra de drenagem, quanto o recapeamento asfáltico são executados pela Construtora Felicita, vencedora da licitação.