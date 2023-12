Roupas para o Réveillon tomam conta das vitrines em Apucarana

O ano está prestes a acabar e com isso as roupas para Réveillon tomam conta das vitrines das lojas de Apucarana. Conforme empresários do setor, o tradicional branco ainda é a cor mais desejada nesta época, entretanto peças douradas e prateadas também devem brilhar nos looks neste Réveillon.

“Peças no branco continuam entre as mais procuradas, mas também prata e o dourado estão muito em alta”, afirma a empresária Claudia Gouveira, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Centronorte.

De acordo com ela, após um Natal com vendas aquecidas, a movimentação tende a cair um pouco, pois muitos clientes viajam neste período. “O Natal superou as expectativas, mas nesta semana as vendas deram uma diminuída, pois tem muita gente viajando. Aqueles que estão aqui de passeio pela nossa cidade, porém, acabam sempre comprando algo. Dezembro está sendo muito bom”, comemora a empresária.

Na loja de roupas femininas da empresária Patrícia Firmino as peças mais procuradas para celebrar o Ano Novo são as douradas e prateadas, sobretudo vestidos e blusas. A empresária espera que as vendas para as festas da virada incrementem o faturamento do fim de ano. “As vendas do Natal não foram iguais ao ano passado. Tivemos queda de 10% na venda de roupas”, comenta. O comércio de lingerie, entretanto, teve aumento de 15% no mesmo período, informa Patrícia.

Após um período atendendo até as 22 horas, o comércio de Apucarana voltou ao horário normal, das 9 às 18 horas, com funcionamento estendido no sábado (30/12) até as 18 horas. Na próxima terça-feira (2/01) as lojas estarão fechadas. “O comércio é fechado dia 2 para compensar o funcionamento do dia 24 de dezembro”, explica Aída Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana).

