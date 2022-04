Da Redação

Roupas Infantis pela metade do preço marcam bazar da Edhucca

Neste sábado, dia 02 de abril, roupas infantis estarão pela metade do preço no bazar beneficente em prol da Edhucca e Lar Sagrada Família, de Apucarana. O objetivo é tornar ainda mais acessível a aquisição de roupas para as crianças.

O bazar acontece, que acontece das 9 às 13 horas, na Rua José Alves de Paula Filho, nº 53B, ao lado da Bonfim Tintas, é feito com doações de toda a comunidade.

Os voluntários reforçaram as seções de roupas infantis, de recém-nascidos até o tamanho16. Além disso, tem uma infinidade de utilidade domésticas, itens decorativos, calçados, brinquedos e roupas para adultos a preços populares.

O bazar é uma realização GemPaz em prol das ações sociais do Lar Sagrada Família e edhucca.