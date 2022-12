Roubos em série: mais uma caminhonete Hilux é furtada em Apucarana

Da Redação

Imagem Ilustrativa - a quantidade de furtos de caminhonetes Hilux vem chamando a atenção na região, nas últimas semanas

Mais uma caminhonete da marca Toyota, modelo Hilux, foi levada por ladrões em Apucarana. Nas últimas semanas, tem sido possível perceber uma sequência de casos de furtos deste tipo de caminhonete em toda a região do Vale do Ivaí, e algumas foram localizadas abandonadas, com algumas peças faltando. Há alguns dias, por exemplo, uma Hilux SW4 foi roubada durante um assalto a um lava-jato da cidade.

LEIA MAIS: Dupla armada rouba caminhonete em oficina, em Jandaia do Sul

Na noite desta sexta-feira, uma Hilux foi furtada no centro de Apucarana. O proprietário relata que estacionou a caminhonete na rua Clotário Portugal, por volta das 19h30, para participar de um evento num salão de festas. Pouco antes das 23 horas, no entanto, ao retornar para o local, descobriu que sua caminhonete havia sido furtada.

A vítima acionou a Polícia Militar e disse que tentativa fazer contato com algumas empresas nas imediações, que possuem sistema de monitoramento, na esperança de encontrar eventuais imagens que permitam identificar o responsável pelo furto.

Ele relatou aos policiais que no interior da caminhonete havia apenas um molho de chaves. A vítima relata que o veículo teria um sistema que, a princípio, só funcionaria com a chave presencial original.

