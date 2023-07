Rottweiler ataca crianças em praça de Apucarana e gera preocupação

Um cachorro da raça rottweiler atacou crianças que brincavam em uma praça de Apucarana, no Norte do Paraná, no final da tarde desta sexta-feira (7). Uma mãe, moradora do Núcleo Habitacional Castelo Branco, contou que o filho pequeno ficou ferido e precisou ser levado ao hospital.

De acordo com relato, diversas crianças brincavam de bola-queimada na rua, quando o cachorro apareceu. Os pequenos saíram correndo, assustados, e subiram em árvores e brinquedos de um parquinho para tentar escapar do ataque do animal. Eles gritaram por ajuda e vizinhos perceberam o que acontecia.

Em conversa com a reportagem do TNOnline, a mãe do menino ferido contou que um casal de vizinhos havia visto o rottweiler no período da manhã e que ele teria atacado outros cães menores. Apesar de estar solto no bairro, os moradores não reconheceram o animal e acreditam que o dono não seja da região.

No momento do ataque às crianças, esse mesmo casal correu para ajudar o menino. Eles soltaram um bombinha para que o cão soltasse a vítima e, então, o menino foi levado pela família ao Hospital da Providência, onde precisou passar pelo tratamento completo de antirrábica.

A mãe fez um apelo para que o dono do animal fosse identificado, mas não tem esperanças de que isso aconteça. "O dono desse cachorro sequer deu as caras, lógico que agora ninguém vai assumir ser o dono", disse. "Se alguém souber na nossa região do Castelo Branco quem tem essa raça e puder nos informar eu agradeceria muito", pediu.

No momento desta publicação, a mãe informou que o filho já passou pelos procedimentos médicos e que está bem. Daqui três dias, ele precisará retornar novamente ao hospital para dar continuidade ao tratamento.

