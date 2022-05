Rottweiler arranca parte de orelha de catador em Apucarana

Da Redação

Um catador de recicláveis, de 18 anos, perdeu parte da orelha esquerda após sofrer uma mordida de um rottweiler em frente a uma residência no Jardim América, na sexta-feira (13) da semana anterior.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e socorreu o jovem para o Hospital da Providência. Após a mordida, a cadela teria engolido, não dando chances para uma restituição na orelha.

De acordo com o Antônio Nogueira, coordenador da Cocap, o rottweiler conseguiu morder a orelha do funcionário entre o muro e a grade da casa. Ele pegava o lixo reciclável da lixeira da residência, que fica bem próximo do portão.