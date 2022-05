Rotatória vai ordenar trânsito na região da Vila Nova

Da Redação

Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Apucarana divulgou que um entroncamento de vias, sendo que uma das ruas é muito angulada e em curva, ganhará uma rotatória para disciplinar o trânsito. Essa é a solução encontrada pela equipe de engenharia para o entroncamento das ruas Wilson Franco Lucena, José Maria Pinto e Avenida Santos Dumont, na ligação entre a Vila Nova e a Vila Shangri-lá.

O prefeito Junior da Femac lembra que o entroncamento fica em frente da Rede Massa-TV Tibagi, sendo uma importante ligação de bairros. “É um local que, além do grande fluxo nos horários de pico, possui um intenso tráfego de veículos durante o dia. O entroncamento também é uma importante ligação de bairros, utilizado para acessar o Recanto do Lago, Recanto Belvedere, Shangri-lá, Vila Nova, Núcleo Habitacional Castelo Branco, Jardim Tibagi, entre outros”, cita Junior da Femac.

De acordo com Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), o projeto foi apresentado nesta segunda-feira (23) ao prefeito Junior da Femac. “A rotatória terá 10 metros de diâmetro, com uma faixa de circulação de cinco metros de largura. O objetivo da intervenção é proporcionar uma regra mais clara e um fluxo organizado, uma vez que não se trata de um cruzamento convencional, pois as ruas possuem uma angulação acentuada neste entroncamento”, pontua Mendes.

O diretor-presidente do Idepplan lembra ainda que nas proximidades fica a garagem da Viação Apucarana Ltda (VAL). “Como é um ponto de passagem de veículos maiores, especialmente ônibus, a rotatória também terá uma área zebrada ao centro para facilitar a manobra, de modo a não inviabilizar a passagem de ônibus e caminhões”, observa Mendes.





