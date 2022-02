Rotary entrega óculos a cinco alunos da rede municipal

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou que na manhã desta quarta (16), cinco estudantes foram presenteados com os óculos de grau que necessitam para enxergar melhor. A ação faz parte do projeto Olhar Amigo, que é desenvolvido por meio de parceria entre o Rotary Clube Apucarana, a Autarquia Municipal de Educação e o Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME).

De acordo com a secretária de educação Marli Fernandes, a baixa acuidade visual é um dos principais fatores que levam a dificuldades de aprendizagem. “Como a criança pequena não costuma se queixar, os pais nem sempre percebem que ela não está enxergando bem. Muitas vezes são os professores que identificam o problema em sala de aula, quando notam que o aluno não consegue se concentrar direito, pisca excessivamente ou aperta os olhos para ler. O projeto Olhar Amigo é valioso porque garante consultas oftalmológicas e óculos de grau gratuitos para os nossos estudantes,” disse.

“O Rotary é um clube que reúne empresários em torno do objetivo de prestar serviços voluntários em favor da comunidade de Apucarana. Apesar das muitas dificuldades causadas pela pandemia, nós conseguimos beneficiar aproximadamente 40 crianças com consultas oftalmológicas e óculos de grau no ano passado. Em 2022, em parceria com a Autarquia Municipal de Educação, nós pretendemos ampliar ainda mais o projeto,” afirmou o presidente do clube, Reginaldo de Oliveira.

Receberam os óculos na manhã de ontem (16), os alunos Leandro Henrique Andrade Firmino, da Escola Dinarte Pereira de Araújo; Heloísa Carvalho, da Escola João Antônio Braga Côrtes; Henrique Fernandes Silva, da Escola João Batista; Laura Gabrielli Cesar Alves, da Escola João Batista; e Amanda Barbosa dos Santos, da Escola José de Alencar.

Participaram também do ato, a superintendente pedagógica da Autarquia Municipal de Educação, Margarete Baldini; a coordenadora do CAME, Leia Sofia Viale; e os membros do Rotary Club Apucarana, Antenor Perón, Marcelino Ferreira, Nedson Samuelson e Nelson Telles.