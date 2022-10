Rotary entrega óculos a alunos da rede municipal de Apucarana

Da Redação

Na tarde desta segunda-feira (10), cinco estudantes receberam os óculos de grau que necessitam para enxergar melhor. A ação faz parte do projeto Olhar Amigo, que é desenvolvido por meio de parceria entre o Rotary Clube Apucarana, a Autarquia Municipal de Educação e o Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME).

De acordo com a secretária de educação Marli Fernandes, a baixa acuidade visual é um dos principais fatores que levam a dificuldades de aprendizagem. “Como a criança pequena não costuma se queixar, os pais nem sempre percebem que ela não está enxergando bem. Muitas vezes são os professores que identificam o problema em sala de aula, quando notam que o aluno não consegue se concentrar direito, pisca excessivamente ou aperta os olhos para ler. O projeto Olhar Amigo é valioso porque garante consultas oftalmológicas e óculos de grau gratuitos para os nossos estudantes,” disse.

Os alunos Miguel Moraes, da Escola Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira, Estefany Micaely Martins, da Escola Dr. Osvaldo dos Santos Lima, Beatriz Cristina Santos da Silva, da Escola Dr. Osvaldo dos Santos Lima, Alencar de Paula, da Escola Fernando José Acosta, e Emily Luiza Soares, da Escola José Idésio Brianezi, foram contemplados com os óculos nesta etapa do projeto.

O vice-prefeito Paulo Vital acompanhou a entrega dos acessórios na sede da Autarquia de Educação. “Em nome da administração municipal, eu agradeço ao Rotary Clube pelo carinho e cuidado com os nossos alunos. Somente este ano, o projeto Olhar Amigo já contribuiu para que 58 crianças pudessem enxergar melhor,” afirmou.

Participaram também do ato, a coordenadora do CAME, Leia Sofia Vial, e os membros do Rotary Clube Apucarana, Reginaldo Júnior de Oliveira, Nedson Samuelson e Leonardo Araújo Rodrigues.

