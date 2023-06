Rotam recupera Audi na Vila Reis e prende motorista

Siga o TNOnline no Google News

Nesta quarta-feira (14), a Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem e recuperou um veículo com registro de furto em Cambé, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, a equipe policial encontrou o veículo, modelo Audi A3, durante patrulhamento pela Rua José Tobias, na região do Distrito de Vila Reis. Ao checar no sistema, os policiais constataram que o carro encontrava-se com um alerta de furto.

O condutor foi abordado e disse para a PM ter comprado o veículo em Rolândia, também no norte do Estado. A Rotam deu voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. Ele deve responder pelo crime de receptação.

O carro também foi entregue na delegacia.

