Rotam: quadrilha é presa após roubo de carro em Apucarana

A Polícia Militar (PM) prendeu quatro homens e recuperou um Fiat Strada, que foi roubada no final da tarde desta quarta-feira (8), em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a equipe policial da Rotam, os envolvidos foram encontrados na saída para Arapongas, na entrada ao Núcleo Habitacional Afonso Camargo, dentro de um carro modelo Hyundai IX35. Na situação, a quadrilha havia abandonado no Jardim Figueira a Strada roubada, que em seguida foi recuperada pela PM.

Ao encontrar os criminosos, a equipe deu voz de abordagem, mas o veículo não acatou e deu início a uma fuga que foi até a esquina das ruas Piratininga e Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa, onde a polícia conseguiu realizar a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado, mas, após a vítima do roubo confirmar que os ocupantes do carro eram os criminosos, eles foram presos e encaminhados à 17ª Subdivisão Policial.

Um notebook que foi atirado pela janela durante a fuga, e que também foi produto de roubo, foi encontrado pela PM. O carro usado para fugir e três celulares também foram apreendidos e entregues na delegacia.

