Rotam prende traficante e apreende porções de maconha em Apucarana

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana, prendeu um homem de 33 anos, por tráfico de drogas, na Rua Homero, no Bairro Vila Nova, em Apucarana, na noite desta quarta-feira (23).

Após um trabalho de investigação da polícia, a equipe da Rotam foi até o endereço onde o homem estaria realizando a comercialização de entorpecentes. No local foi visualizado um rapaz sair do lugar com algo nas mãos. A equipe então decidiu abordar o suspeito, que ao notar os policias tentou se desfazer do objeto que estava nas mãos.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso do homem uma quantia em dinheiro, já o outro objeto que o homem jogou era uma sacola plástica com diversas porções de maconha. Na sequência a equipe realizou buscas na residência do suspeito e encontrou mais algumas porções da mesma droga.

No total foram apreendidas 23 porções de maconha, R$ 103,00 e dois aparelhos celulares. O homem foi preso e juntamente com as drogas e encaminhado para a delegacia.

