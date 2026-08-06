Rotam prende suspeitos e apreende crack perto de linha férrea em Apucarana

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na Vila Nova, em Apucarana, na tarde de quarta-feira (6). A ação realizada pela Rotam, da Polícia Militar (PM), resultou na apreensão de 51 pedras de crack, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.

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A operação teve início após a polícia receber denúncias anônimas indicando que a região da linha férrea, na Rua Sófocles, estava sendo usada como ponto de venda de drogas. Durante o patrulhamento pelo local, os agentes flagraram três homens em uma atitude suspeita, típica de comércio de entorpecentes: um deles entregou um objeto para outro e recebeu algo em troca.

Diante da cena, a equipe decidiu intervir. Um dos suspeitos, um jovem de 18 anos, tentou fugir correndo e jogou um pacote no chão, mas foi alcançado logo em seguida. Com ele, os policiais encontraram dinheiro e o celular, e ao verificarem o pacote dispensado, localizaram nove pedras de crack. Um homem de 47 anos, que participava da negociação, também foi revistado e flagrado com duas porções da mesma droga. O terceiro homem abordado não possuía nada de ilegal e foi liberado no local.

Ao ser questionado, o jovem de 18 anos confessou que havia começado a vender as drogas naquele mesmo dia, a mando de uma terceira pessoa. Como havia indícios de que mais drogas pudessem estar escondidas pelo local, a equipe acionou a unidade com cães farejadores. O cão policial vasculhou a área da linha férrea e conseguiu encontrar mais 40 pedras de crack escondidas, que o jovem confirmou serem de sua responsabilidade.

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Os dois detidos, juntamente com todas as drogas apreendidas, o dinheiro e o telefone celular, foram encaminhados à delegacia de Apucarana para que as devidas providências legais fossem tomadas.