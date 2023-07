Rotam prende mulher e apreende maconha e cocaína no Jardim Aeroporto

A droga estava em um pote em cima do armário da cozinha

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Rotam de Apucarana prendeu uma mulher e apreendeu maconha e cocaína na noite desta sexta-feira (7), no Jardim Aeroporto. Após receberem denúncias, os policiais militares foram até um bar localizado na Rua Firmino Alves Campos e encontraram uma mulher que supostamente estaria vendendo drogas.

continua após publicidade

De acordo com boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram no estabelecimento, a mulher jogou um objeto no chão antes de ser abordada. Os PMs verificaram que se travava de três pinos de cocaína.

- LEIA MAIS: Carro é encontrado incendiado na Avenida Minas Gerais em Apucarana

continua após publicidade

Como a denúncia informava que a suspeita venderia as drogas também em sua residência, os policiais foram até o imóvel e encontraram mais cocaína e maconha, em cima do armário da cozinha. Dentro de um pote, haviam 37 porções de maconha, totalizando 28 gramas, e 32 pinos de cocaína, com 67 gramas.

Foi dada voz de prisão, e a mulher foi encaminhada juntamente com as drogas ilícitas para a 17ª Subdivisão Policiais para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News