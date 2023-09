Rotam prende mais um suspeito de fazer delivery de drogas em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) prendeu na madrugada desta sexta-feira (8) mais um suspeito de realizar delivery de drogas em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com os policiais, o homem utilizava uma motocicleta para distribuir drogas pela cidade.

Segundo os agentes, o homem foi abordado na Rua Jose Ferreira de Freitas, no Residencial Interlagos. Na abordagem foi encontrado no bolso da jaqueta do suspeito, seis porções de cocaína.

No entanto, como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os policias já haviam recebido denúncias de que o homem possuía drogas em um depósito em sua casa, e por conta disso os PMs foram com o homem até a sua residência.

Na casa, os agentes localizaram mais 23 porções de cocaína, além de um carregador de pistola e 25 munições calibre 38. Após isso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

