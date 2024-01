Rotam prende jovem por assalto a mão armada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana cumpriu na tarde desta segunda-feira (8) um mandado de prisão contra um jovem de 23 anos .

Segundo a polícia, o rapaz possui diversas passagens por roubo e havia em seu desfavor um mandado em aberto pelo crime. A prisão aconteceu na Rua Rafael Sorpile, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

Outra ocorrência no bairro

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta segunda-feira (8) um jovem de 21 anos que tentou fugir de uma abordagem, mas acabou sofrendo uma queda de moto na Rua Santa Helena, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, o rapaz recebeu voz de abordagem quando foi visto inicialmente na Rua Santa Mutti Sorpille com a motocicleta sem retrovisores, com escapamento em descarga livre e com a placa dobrada.

