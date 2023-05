Rotam prende jovem e apreende pedras de crack em bairro de Apucarana

Da Redação

Foi localizado nove pedras de crack.

Um rapaz de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas no final da tarde desta quarta-feira (17), no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana.

Conforme a Polícia Militar (PM), a equipe estava em patrulhamento pela rua Paranaguá esquina com Rua José Ciappina, local com intensa comercialização de entorpecentes, momento em que a PM visualizou um jovem arremessando um objeto no chão.

Foi dado voz de abordagem, durante busca pessoal foi localizado R$ 39,00 e ao verificar o objeto arremessado foi constatado ser nove porções de crack.

O jovem foi encaminhado juntamente com a droga, o dinheiro e um aparelho celular para a delegacia.

