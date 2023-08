Rotam prende jovem de 22 anos com 58 porções de crack em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Rotam prendeu na madrugada desta terça-feira (8), um jovem de 22 anos por tráfico de drogas em Apucarana, no norte do Paraná. A prisão aconteceu no Distrito de Vila Reis.

De acordo com informações da Policia Militar (PM), a equipe da Rotam passava pela região quando avistaram o rapaz, que assim que viu os policiais, jogou um objeto no chão e tentou correr para dentro de uma casa.

Os PMs então deram voz de abordagem ao jovem e encontraram com ele R$ 35, 00 em dinheiro. Após a abordagem, os agentes localizaram o objeto que o rapaz havia jogado no chão e descobriram que se tratava de 6,3 gramas de crack, divididas em 58 porções da droga, que estavam prontas para a venda.

Por conta disso, o rapaz foi encaminhado pelos policias até a delegacia para que as medidas sejam tomadas.

