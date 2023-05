Rotam prende jovem de 21 anos por tráfico de drogas no Jardim América

Da Redação

Apreensão aconteceu na noite de segunda

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu porções de maconha e pedras de crack no Jardim América, na noite desta segunda-feira (22). Um jovem, de 21 anos, foi preso na Rua Catanduva.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro e o rapaz, ao ver a viatura, começou a correr. Os policiais realizaram acompanhamento a pé e abordaram o suspeito. Com ele havia R$51, em notas trocadas, dinheiro que seria da venda de drogas.

No chão, próximo a ele, os encontraram 19 porções de maconha e cinco pedras de crack, já prontas para a venda. O rapaz, já conhecido no meio policial, foi preso e levado para a delegacia.

Outra ocorrência

Polícia Militar apreende maconha em bairros de Apucarana

Equipes da Polícia Militar (PM) de Apucarana apreenderam 26 gramas de maconha durante patrulhamento nesta segunda-feira (22). As ocorrências foram registradas no Jardim Marissol e no Núcleo Habitacional Michel Soni.

A primeira apreensão aconteceu no Jardim Marissol, onde os policiais abordaram, na Rua Alta Gracia Hanna, um homem, que demonstrou nervosismo ao se deparar com a viatura. Em busca pessoal, foram encontradas 19,5 gramas de maconha. Foi realizado o Termo Circunstanciado de Infração Penal (Tcip) e o rapaz foi liberado. Para ler mais, clique aqui.

