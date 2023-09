Rotam prende jovem de 21 anos dono de ‘biqueira’ em Apucarana

Duas porções de maconha foram encontradas com o suspeito. Já o tablete de maconha e os aparelhos celulares estavam dentro da 'biqueira'.

A Polícia Militar (PM) prendeu na madrugada desta quarta-feira (13), um homem de 21 anos, suspeito de ser responsável por uma ‘biqueira’ em Apucarana, no norte do Paraná. O ponto de venda de drogas fica localizado na Rua Ceará, no Jardim Apucarana.

Os policiais foram até o endereço após receber informações de que a residência era utilizada para a comercialização de drogas. Após uma observação perto da casa, os agentes decidiram realizar a abordagem e viram um homem saindo do local.

Durante busca pessoal no suspeito, os PMs encontraram duas porções de maconha. Ele ainda teria afirmado que é responsável pela casa ao qual havia saído. Os policiais realizaram busca domiciliar pela residência e constataram que o local não apresentava condições de moradia. Em um dos cômodos os agentes encontraram um tablete de maconha em meio as roupas, além de quatro aparelhos celulares.

Como consta no Boletim de Ocorrências, o suspeito já possui passagens por tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

