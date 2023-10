Rotam prende homem e apreende drogas no Fariz Gebrim; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 31 anos nesta quinta-feira (26), pelo crime de tráfico de drogas, no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo

Segundo os policiais militares, a informação de que poderia estar ocorrendo a comercialização de droga na residência onde o detido mora foi descoberta através da Agência de Inteligência da PM.

A equipe foi ao local e abordou o morador no quintal da casa. Os militares realizaram buscas e encontraram 28 porções de maconha e 31 pinos de cocaína. Os entorpecentes foram apreendidos.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Apucarana. Ele já tem passagens policiais, informou a Rotam.

