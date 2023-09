Rotam prende homem de 25 anos por tráfico de drogas em Apucarana

Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (29), no Conjunto Araucária, em Apucarana, no norte do Paraná. O homem foi preso após a Polícia Militar (PM) receber informações de que ele estaria realizando o crime na sua casa.

Os PMs então realizaram uma campana na frente da residência do suspeito e deram voz de abordagem após ver um veículo chegando na casa. De acordo com os agentes, com ele nada foi encontrado, mas os policiais identificaram que o homem já possuía passagem pelo crime de tráfico.

Depois da abordagem, os policiais fizeram busca no interior da residência. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), no quarto do suspeito, dentro de uma gaveta, foi encontrado uma porção de cocaína e 25 porções de crack. Por conta disso ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

