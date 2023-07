Rotam prende homem com várias porções de maconha, crack e cocaína

Um homem de 34 anos foi preso nesta quinta-feira (20) pela Rotam, da Polícia Militar (PM), em Apucarana, com várias porções de drogas prontas para venda. O suspeito foi detido na Rua Valdir Brambila, no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana. Veja vídeo abaixo

Com ele, a Rotam encontrou 200 porções de crack (46 gramas), 223 pinos de cocaína (88 gramas) e 417 porções de maconha (865 gramas).



A prisão ocorreu após denúncia de que o homem estaria comercializando grande quantidade de drogas na rua. O rapaz foi abordado e a droga localizada na casa do suspeito.

Ao adentrar na residência, com autorização da esposa do suspeito, segundo a PM, os policiais imediatamente sentiram forte cheiro de maconha.

A droga estava guardada no armário do quarto do suspeito, escondida em uma sacola plástica. A PM também apreendeu R$ 33 em dinheiro. Ele foi encaminhado, juntamente com as drogas, para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.

