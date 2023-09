Rotam prende homem com mandado de prisão por tráfico em Apucarana

A Rotam prendeu um homem de 35 anos que possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em Apucarana, no norte do Paraná. A prisão aconteceu na Rua Tulipa no Jardim das Flores.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrências (B.0), os agentes se deslocaram até o endereço do suspeito após receber informações da Agencia Local de Inteligência (ALI) que informava sobre a localização do homem.

Após chegar no local, os policiais realizaram a abordagem. Durante o procedimento, os agentes checaram no sistema de investigação SESP, conseguindo identificar o suspeito e confirmando a existência do mandado de prisão contra o homem. Por conta disso ele foi encaminhado para o Departamento Penitenciário de Apucarana para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

