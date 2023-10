Rotam prende homem com mandado de prisão por homicídio em Apucarana

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 28 anos, foragido do sistema prisional, na noite desta quinta-feira (26), na Rua Peru, no Jardim Diamantina, em Apucarana, no Norte do Paraná.

Conforme a PM, o homem tem vários mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

Após denúncias de que o foragido estaria na região do Jardim Diamantina, a equipe intensificou o patrulhamento no local, momento em que o suspeito foi localizado.

Durante a abordagem, o homem tentou mentir o nome para a equipe policial. No entanto, ao ser questionado sobre seu nome verdadeiro, foram constatados os três mandados em aberto. Ele foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.



