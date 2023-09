Rotam prende duas pessoas por tráfico no Jardim Colonial

A Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu um homem por tráfico de drogas na Rua João Adolfato, no Jardim Colonial, na noite desta quinta-feira (28), em Apucarana (PR).

continua após publicidade

LEIA MAIS: Acidente entre três carros é registrado nesta manhã em Apucarana

Ao chegarem no local, onde haviam várias denúncias de tráfico de drogas, um homem tentou fugir subindo em uma estrutura no quintal, mas caiu e sofreu pequenas lesões. Dentro da casa, encontraram outra pessoa, que foi presa pelos policiais. Os dois já têm antecedentes por tráfico de drogas.

continua após publicidade

A casa estava equipada com um sistema de monitoramento e encontraram drogas prontas para venda, além de um caderno com anotações sobre as vendas. Ambos os detidos afirmaram que apenas ficavam no local e que não moravam lá.

Como resultado da operação, a Rotam prendeu duas pessoas e apreendeu 97 porções de cocaína, totalizando 50g, 5 porções de maconha, totalizando 8g, equipamentos de monitoramento, um telefone celular e R$36 em dinheiro.

Siga o TNOnline no Google News