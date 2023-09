Rotam prende dono de conveniência suspeito de tráfico em Apucarana

Um homem de 33 anos, dono de uma conveniência, foi preso neste sábado (9) suspeito de traficar drogas em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), foram apreendidas dentro da casa do homem, 99 gramas de maconha.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Dois são presos pela Rotam após roubo de pedestres em Apucarana

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os agentes foram acionados até o estabelecimento após receberem uma denúncia de uma pessoa que afirmou ter ouvido barulhos tiros vindo do local. Quando chegaram, os PMs identificaram o dono da conveniência, que segundo os policiais, possui passagem por porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

continua após publicidade

Em busca pela casa do homem, que fica no mesmo lugar que o estabelecimento comercial, os agentes encontraram a droga em um pote transparente que estava na cozinha, juntamente com embalagens para a droga e R$975 em dinheiro. Por conta disso, o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News