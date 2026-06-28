Rotam estoura ponto de tráfico e apreende drogas em Apucarana

Na noite deste sábado (27), a equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) desarticulou um ponto de venda de drogas no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana. A operação foi motivada por diversas denúncias de moradores da região informando sobre a comercialização de entorpecentes no local.

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Durante a aproximação das viaturas, um grupo de suspeitos tentou fugir da abordagem. Um dos jovens correu para dentro de um quintal vizinho e tentou esconder uma pequena bolsa. Na revista, os policiais encontraram uma porção de maconha e cerca de R$ 120 em dinheiro trocado.

Com a autorização da avó do adolescente, a polícia realizou buscas no quarto do suspeito. Escondidas dentro de uma caixa de papelão sobre uma cômoda, foram apreendidas porções de crack e cocaína já embaladas e prontas para a venda, além de quase R$ 2 mil em espécie.

Durante a mesma ação, outro jovem foi flagrado com munições no bolso. As buscas na casa deste segundo suspeito resultaram na apreensão de mais projéteis de arma de fogo e dois rádios comunicadores. Todos os envolvidos e o material ilícito foram encaminhados para a delegacia da cidade.