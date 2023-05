Rotam de Apucarana recupera veículo roubado

Da Redação

O carro foi localizado no Residencial Orlando Bacarin

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM), recuperou um veículo na noite desta sexta-feira (19), na Rua Edineia Gomes da Silva Coimbra, no Residencial Orlando Bacarin, em Apucarana.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes receberam a denúncia de que no endereço estava um veículo que havia sido roubado no dia 18 de maio. Diante dos fatos as equipes policiais deslocaram para o local constatando na garagem de uma residência coberto em partes com uma cortina o veículo.

A PM tentou contato com o morador da casa, porém sem êxito. A polícia entrou na residência e confirmou a situação veicular através do chassi. No carro foi encontrado um rádio comunicador completo e fiação para instalação rápida.

A polícia encaminhou os objetos e o veículo recuperado para a 17.ª SDP.

