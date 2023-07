Rotam de Apucarana prende jovem abordado em posto de combustíveis

Um jovem de 20 anos foi abordado nesta quarta-feira (12) em um posto de combustíveis, na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, e preso pela Rotam da Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a polícia, a equipe recebeu uma denúncia que o rapaz estaria comercializando drogas com um VW Voyage na região da Vila Nova. Com as informações, os policiais da Rotam realizaram patrulhamento e encontraram o veículo no pátio de um posto de combustíveis.

Ao receber voz de abordagem da PM, o condutor do carro jogou um celular no chão e conseguiu quebrá-lo. Em buscas pelo veículo, foi localizada uma sacola plástica com porções de maconha e uma balança de precisão.

Segundo a Rotam, a denúncia ainda apontava que o suspeito havia um depósito na residência onde mora com mais entorpecentes. A equipe se deslocou ao endereço informado, onde o pai do jovem se encontrava e liberou a entrada dos policiais, porém, nada de ilícito foi encontrado.

O jovem foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. 232 gramas de maconha, a balança e dois celulares foram apreendidos e também entregues na delegacia.

