ROTAM de Apucarana ministra instrução para o efetivo do 30º BIMec

Aconteceu na última segunda-feira (15/5)

Na última segunda-feira (15), agentes da ROTAM, do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, município do Norte do Paraná, ministraram uma instrução para os militares do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec).

O treinamento teve como objetivo repassar aos militares do Exército Brasileiro uma breve instrução a respeito da doutrina de patrulhamento tático no Estado, além de apresentar técnicas de abordagem policial e bloqueio.

Conforme a corporação, esse troca de conhecimentos entre a PMPR e o Exército Brasileiro é de fundamental importância tanto para os militares, que adquirem treinamento técnico e experiência, quanto para a comunidade, que contará com profissionais preparados e qualificados para atender as demandas de segurança.

