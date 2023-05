Rotam de Apucarana apreende arma, drogas e prende casal

Da Redação

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu, nesta segunda-feira (15), um casal envolvido com o tráfico de drogas, no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, no norte do Paraná. Drogas e uma pistola foram apreendidas.

O cabo Thiago Olankzuk contou que a equipe se deslocou à residência onde o casal se encontrava, na Rua Serra da Paranapiacaba, após uma denúncia informar que no local estava ocorrendo uma grande movimentação de venda de entorpecentes.

"O alvo de denúncia estava em via pública, ao visualizar a equipe ele entrou na residência, sendo acompanhado pelos policiais. Ele dispensou algo no chão, posteriormente sendo identificado como duas porções de cocaína. Foi feito busca pessoal nele e encontrado ainda uma porção de maconha", contou o policial.

Ainda de acordo com o cabo, em buscas pela residência, foram encontradas mais seis porções de maconha, uma postila calibre 9mm, balança de precisão e dinheiro trocado.

O Cabo Olankzuk ainda disse que a companheira do criminoso tentou fugir, mas foi abordada em via pública. "A mulher saiu pulando os muros pelo fundo do quintal, foi pulando algumas residências até sair novamente em via pública, sendo abordada pela equipe", disse.

O homem, de 34 anos, e a mulher, de 25, foram presos e encaminhados para a delegacia. Foram apreendidos duas porções de cocaína, 2,815 gramas de maconha, uma pistola, munições, quatro celulares, uma balança de precisão e um rádio comunicador.

