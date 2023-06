Rotam cumpre mandado de prisão de autor de roubos em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM), de Apucarana, prendeu nesta quarta-feira (14) um homem de 35 anos que tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo, receptação e furto.

continua após publicidade

Segundo a Rotam, a prisão é um desdobramento da operação Saturação realizada nos bairros da cidade nesta semana. O homem foi preso na residência dele no Jardim Catuaí e não esboçou reação.

-LEIA MAIS: Pai e filha ficam feridos em colisão com veículo de manutenção da Rumo

continua após publicidade

A Rotam informou ainda que o preso tinha várias passagens por roubos e furtos na cidade. “É uma figura conhecida no meio policial”, assinalou um PM ouvido pela reportagem.

Ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), onde foi recolhido na carceragem.

AGRESSÃO

Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado e ameaçada com um taco de beisebol, na noite desta terça-feira, 13, no Distrito do Pirapó, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada. Veja mais informações sobre ocorrência aqui.

Siga o TNOnline no Google News